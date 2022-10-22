Противник веде оборонні дії та намагається утримати зайняті рубежі - оперативне командування "Південь"

Ситуація в операційній зоні на південнобузькому напрямку суттєвих змін не зазнала: лишається стабільно складною, але контрольованою.

Про це інформує оперативне командування «Південь».

По позиціях українських військ, прилеглих до лінії фронту громадах та тилових районах ворог продовжує застосовувати усе наявне озброєння, використовує авіацію та дрони-камікадзе, а також дрони-розвідники.

По нещодавно звільнених населених пунктах Бериславського району на правому березі Дніпра ворог застосував дрон-камікадзе типу «SHAHED-136» - по Шевченківці та завдав удару зенітно-ракетною системою С-300 - по Нововоскресенському. Без людських втрат.

Нову Кам’янку і Трифонівку ворог атакував гелікоптерами тричі, ще 5 гелікоптерних ударів завдав по позиціях українських військ, двічі залучав штурмову авіацію. Але один зі штурмовиків уражено нашим зенітним ракетним підрозділом.

Нагадаємо, Збройні сили України ведуть контрнаступ у Херсонській області на правому берегу Дніпра. Окупанти почали вивозити з Херсона і підконтрольних їм населених пунктів так звані "держустанови".

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