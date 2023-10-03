Противник застосовує дрони: у ЗСУ розповіли про ситуацію на Бахмутському напрямку

На Бахмутському напрямку противник використовує дуже багато дронів. Водночас і наші підрозділи з переносними зенітно-ракетними комплексами та підрозділи РЕБ не сидять склавши руки.

Про це в ефірі телемарафону сказав начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

Які є успіхи

Як відзначає речник, за минулу добу вдалося знищити 5 "Орлан-10", ще 13 дронів типу FPV та ще 5 безпілотних летальних апаратів типу ZALA. Противник продовжує наносити вогневі ураження по наших позиціях, зокрема, 591 обстріл він вчинив з артилерійських ствольних та реактивних систем залпового вогню.

"Також використовував танки, АГС, СПГ та стрілецьке озброєння, 5 разів застосував свої штурмовики Су-25 та гелікоптери К-52. Відбулося 6 бойових зіткнень, під час яких нам вдалося ліквідувати 77 окупантів", – розповів Євлаш.

Він додає, що вдало попрацювали й підрозділи контрартителійської боротьби. Внаслідок цього знищено чимало техніки: 4 гармати Д-30, 1 "Мста-С", 1 "Акацію", 1 "Гвоздику", 1 "Нону-С", 3 танки.

Напередодні у ЗСУ розповіли, чому "вагнерівці" важливі для РФ на Бахмутському напрямку. Річ у тім, що вони дуже добре знають місцевість.

Читайте також: