Протоієрей УПЦ МП коригував удари окупантів по Сумщині на замовлення російської розвідки

Протоієрей УПЦ МП коригував удари окупантів по Сумщині / © СБУ

Настоятель одного із храмів Сумської єпархії Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП — ред.) виявився коригувальником російської воєнної розвідки, більш відомої як ГРУ.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Як встановило розслідування, клірик відстежував локації бойових підрозділів і фортифікаційних споруд Сил оборони України та передавав їх російським окупантам. Найбільше ворога цікавили координати штабів й укріпрайонів на прикордонні області.

За наявними даними, окупанти планували завдати ударів по цих позиціях українських військ і створити «мертву зону» вздовж кордону, що дозволило б російським ДРГ проникнути вглиб Сумщини та закріпитися до підходу основних сил противника.

Відповідно до матеріалів справи, ворог «вийшов» на протоієрея дистанційно через мережу «Інтернет».

Для збору розвідінформації клірик завуальовано випитував її у прихожан, а потім самостійно виїжджав на місцевість і перевіряв там наявність військових об’єктів.

Після виявлення потенційних цілей російський інформатор звітував куратору голосовими і текстовими повідомленнями у месенджері.

Співробітники СБУ завчасно провели комплексні заходи для убезпечення позицій Сил оборони і затримали фігуранта в його оселі.

Під час обшуків у протоієрея виявлено прокремлівську літературу і смартфон із доказами співпраці з ворогом.

Слідчі Служби безпеки повідомили клірику про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Нагадаємо, СБУ затримала священників УПЦ МП в Одесі, які поширювали проросійську пропаганду та виправдовували воєнні злочини Росії в Україні.