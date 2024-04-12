Протоієрея з керівництва УПЦ МП звинуватили у підривній діяльності проти України

Після повномасштабного вторгнення РФ представник церкви, яка підпорядкована Москві, публічно закликав до співпраці з окупантами.

Служба безпеки задокументувала підривну діяльність з боку заступника голови синодального відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ (МП) протоієрея Миколи Данилевича. Клірик виправдовував російську війну проти України та розпалював релігійну ненависть.

Як повідомили у пресслужбі СБУ, священнику, який курував розгалужену мережу єпархій УПЦ (МП) за кордоном, оголошено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

Зокрема, його звинувачують за ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками) та за ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

За оперативними даними, структури УПЦ МП за кордоном, які перебували під керівництвом Данилевича, під прикриттям нібито духовної опіки над українськими переселенцями поширювали пропагандистські наративи держави-агресорки.

“Таким чином фігурант намагався вплинути на свідомість українців за кордоном та дискредитувати нашу країну на міжнародній арені. Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти його інформаційно-підривної діяльності проти нашої держави”, - йдеться у повідомленні.

Окрім того, після повномасштабного вторгнення РФ протоієрей публічно закликав до співпраці з рашистами, щоб спільно “помолитися за здоров’я та благополуччя” російських окупантів. Про це він написав у власному Телеграм-каналі, який неодноразово використовував для поширення прокремлівських наративів.

Під час проведення обшуків за його місцем проживання було знайдено страхове свідоцтво обов’язкового пенсійного страхування Російської Федерації, що свідчить про можливу наявність у нього громадянства держави агресора.

Страхове свідоцтво обов’язкового пенсійного страхування РФ, виявлене у протоієрея УПЦ МП / Фото: Служба безпеки України

Також знайдено документи, які підтверджують його навчання в дипломатичній академії міністерства закордонних справ РФ.

Документ про навчання церковника в дипломатичній академії міністерства закордонних справ РФ / Фото: Служба безпеки України

Документ про навчання церковника в дипломатичній академії міністерства закордонних справ РФ / Фото: Служба безпеки України

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Зловмиснику загрожує до 5 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше так званий “Всесвітній російський народний собор” під головуванням голови Російської православної церкви (РПЦ) патріарха Московського Кирила видав “наказ”, у якому війна в Україні називається "священною". Після її закінчення "вся територія сучасної України має увійти до зони виняткового впливу Росії".

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