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Прототип цифрової речниці МЗС їздила 2022 року до Донецька: деталі скандалу

Прототип цифрової речниці МЗС їздила 2022 року до Донецька: деталі скандалу

Розали Номбре / Instagram

Сама ж Розалі Номбре поскаржилася на хейт і расистські висловлювання на свою адресу.

Міністерство закордонних справ України вперше створило з використанням технологій штучного інтелекту цифрову особу Вікторію Ші, яка офіційно коментуватиме консульську інформацію.

З кого "списали" образ та чому обурилася Мережа, розбирався ТСН.ua.

Хто став прототипом

Представниця МЗС з консульських питань Вікторія Ші створена на основі реальної людини – української співачки Розалі Номбре, яка погодилася виступити як прототип для представниці міністерства.

"Консульська представниця та її реальний прототип є двома різними особами, а з офіційними коментарями від імені консульської служби МЗС виступає лише цифрова особа Вікторія Ші", – йдеться в повідомленні МЗС.

Хто така Розалі Номбре

Розалі Номбре – українська співачка, модель та інфлюенсерка, яка була учасницею 11-го сезону шоу "Холостяк". Розалі народилася 1997 року в Донецьку, її батько – з Кот-д'Івуара в Західній Африці.

Розалі Номбре поскаржилася на хейт і расистські висловлювання

На своїй сторінці в Інстаграм Номбре обурилася величезною кількістю расистських висловлювань на свою адресу. Співачка наголосила , що українець – це не расова приналежність.

"Я вже давно знайома з тими печерними людьми, які зі своїх сховищ пишуть анонімні повідомлення в інтернеті. Мене здивувало інше. Вони писали: "Не могли взяти українку?" Це означає, що українці не розуміють, хто такі українці. 11-й рік війни… Українці – це не раса. Нація – політичний конструкт, і всі, хто набуває громадянства України або народжується з ним, який би вони не мали вигляд, є українцями. Люди цього не розуміють. Куди ми несемося? Що відбувається?" – зазначила вона.

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Поїздка до окупованого Донецька

Натомість співачці пригадали, що 2022 року, майже перед самим повномасштабний вторгненням, Розалі Номбре їздила до окупованого Донецька.

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Так, журналіст і громадський діяч Вадим Гладчук звинуватив МЗС, що відомство нібито "імплементує білоруські та російські правила й закони, злочинно обмежуючи консульські послуги мільйонам громадян України, і глорифікує сепаратистів та зрадників на кшталт Розалі Номбре".

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Сама співачка повідомила, що після поїздки до Донецька "пройшла стільки перевірок СБУ", що до її добропорядності як громадянки України питань не повинно виникати.

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