Прототип цифрової речниці МЗС їздила 2022 року до Донецька: деталі скандалу

Сама ж Розалі Номбре поскаржилася на хейт і расистські висловлювання на свою адресу.

Міністерство закордонних справ України вперше створило з використанням технологій штучного інтелекту цифрову особу Вікторію Ші, яка офіційно коментуватиме консульську інформацію.

З кого "списали" образ та чому обурилася Мережа, розбирався ТСН.ua.

Хто став прототипом

Представниця МЗС з консульських питань Вікторія Ші створена на основі реальної людини – української співачки Розалі Номбре, яка погодилася виступити як прототип для представниці міністерства.

"Консульська представниця та її реальний прототип є двома різними особами, а з офіційними коментарями від імені консульської служби МЗС виступає лише цифрова особа Вікторія Ші", – йдеться в повідомленні МЗС.

Хто така Розалі Номбре

Розалі Номбре – українська співачка, модель та інфлюенсерка, яка була учасницею 11-го сезону шоу "Холостяк". Розалі народилася 1997 року в Донецьку, її батько – з Кот-д'Івуара в Західній Африці.

Розалі Номбре поскаржилася на хейт і расистські висловлювання

На своїй сторінці в Інстаграм Номбре обурилася величезною кількістю расистських висловлювань на свою адресу. Співачка наголосила , що українець – це не расова приналежність.

"Я вже давно знайома з тими печерними людьми, які зі своїх сховищ пишуть анонімні повідомлення в інтернеті. Мене здивувало інше. Вони писали: "Не могли взяти українку?" Це означає, що українці не розуміють, хто такі українці. 11-й рік війни… Українці – це не раса. Нація – політичний конструкт, і всі, хто набуває громадянства України або народжується з ним, який би вони не мали вигляд, є українцями. Люди цього не розуміють. Куди ми несемося? Що відбувається?" – зазначила вона.

Поїздка до окупованого Донецька

Натомість співачці пригадали, що 2022 року, майже перед самим повномасштабний вторгненням, Розалі Номбре їздила до окупованого Донецька.

Так, журналіст і громадський діяч Вадим Гладчук звинуватив МЗС, що відомство нібито "імплементує білоруські та російські правила й закони, злочинно обмежуючи консульські послуги мільйонам громадян України, і глорифікує сепаратистів та зрадників на кшталт Розалі Номбре".

Сама співачка повідомила, що після поїздки до Донецька "пройшла стільки перевірок СБУ", що до її добропорядності як громадянки України питань не повинно виникати.