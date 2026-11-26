Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський / © Associated Press

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Вступ України до Євросоюзу супроводжуватиметься низкою серйозних викликів. Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський назвав ключові сфери, де Києву доведеться докласти максимум зусиль.

Про це міністр заявив під час виступу у Сенаті.

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Сікорський висловив сподівання, що до кінця року вдасться відкрити всі переговорні кластери щодо вступу України до Євросоюзу. Водночас він зазначив, що це не означатиме завершення переговорів, а стане початком процесу виконання умов, необхідних для вступу держави до блоку.

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«Але це також буде відкриття процесу, який не буде простим, особливо у сфері транспорту, сільського господарства, для деяких країн — питання нацменшин, а для нас також — історичні питання«, — сказав очільник польського МЗС.

За словами Сікорського, він має враження, що українці «вже знають, що для них це не буде легким процесом».

«Я їм кажу: процес входження є складним, але ціль вартує цього», — підкреслив міністр.

Вступ України до ЄС — останні новини

Нагадаємо, в середині жовтня Україна та ЄС відкрили ще два переговорні кластери (щодо внутрішнього ринку й конкурентоспроможності), тож на той час було відкрито вже чотири блоки із шести. Наступним і найскладнішим етапом стане відкриття останніх двох кластерів, зокрема аграрного. Через побоювання європейських фермерів Єврокомісія пропонує обмежити доступ окремих видів української агропродукції до ринку ЄС навіть після вступу, проте Київ виступає проти такого підходу і закликає шукати інші компроміси, як-от перехідні періоди.

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Загалом терміни завершення переговорів залишаються невизначеними, адже для вступу Україні доведеться виконати всі реформи без жодних політичних поступок через війну, а також мати політичну підтримку всередині самого Євросоюзу.

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