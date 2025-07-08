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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Процвітання у ЄС чи руїна: українці відповіли, що буде з державою через 10 років

Настрої українців щодо майбутнього держави значно змінилися: частка тих, хто бачить Україну такою, що процвітатиме в ЄС, різко знизилася.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Громадяни України

Громадяни України / © ТСН.ua

Невелика більшість українців (47% опитаних) вважають, що держава через 10 років буде країною зі зруйнованою економікою і великим відтоком людей.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, йдеться у матеріалі видання «Українська правда».

Під час опитування у травні-червні 2025 року українці відповідали на запитання: «Як ви бачите Україну через 10 років: процвітаючою країною Євросоюзу чи зруйнованою країною з великим відтоком людей?» Про результати дослідження розповів виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

«Ще під час опитувань у грудні 2024 року більше 57% вважало, що Україна через 10 років процвітатиме в ЄС. А уже станом на кінець травня — початок червня навпаки майже половина (було 28%, стало 47% — ред.) бачить Україну зруйнованою«, — сказав Грушецький.

  • Так, 43% опитаних вважають, що Україна через 10 років процвітатиме у складі Євросоюзу;

  • 47% респондентів мають думку, що Україна буде країною зі зруйнованою економікою і великим відтоком людей;

  • ще 10% опитаних обрали відповідь «важко сказати».

До слова, за результатами опитування КМІС у травні-червні, абсолютна більшість українців (78%) виступають категорично проти територіальних поступок для швидкого настання миру і збереження незалежності.

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