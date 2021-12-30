Протягнув на капоті і переїхав: на Закарпатті водій збив на смерть 9-річного хлопчика, ще один в лікарні

Протягнув на капоті і переїхав: на Закарпатті водій збив на смерть 9-річного хлопчика, ще один в лікарні

П'яний кермувальник збив двох хлопчиків і після цього навіть не зупинився.

В селі Серне Берегівського району Закарпатської області п'яний 44-річний водій на Audi збив двох дітей. 9-річний хлопчик помер одразу на місці ДТП, іншого 8-річного потерпілого із закритим переломом тазобедренного суглобу госпіталізували до лікарні, повідомили у поліції області.

Смертельна аварія сталась на узбіччі вулиці Ракоці. Двоє хлопчиків стояли на правому краю проїжджої частини, як на них налетів автомобіль. Після цього водій не зупинився, проїхав ще 300 метрів і в’їхав в огорожу.

Поліцейські одразу затримали горе-кермувальника - 44-річного жителя села Велика Добронь Ужгородського району. Його вже взяли під варту без можливості внесення застави.

Як пише "Обозреватель", потерпілі в аварії - двоюрідні брати – 8-річний Жастін та 9-річний Євген. Діти вийшли покататися велосипедом, як потрапили в ДТП.

Національна поліція Закарпатської області

Від удару Жастін відлетів на узбіччя, а ось Євгена водій протягнув на капоті, а потім переїхав голову. Дитина померла від важких травм одразу на місці, медики, які прибули на виклик лише констатували смерть 9-річного хлопчика.

Шум на вулиці почули місцеві жителі і затримати водія.

"Я в цей час опинилася на вулиці. Бідолашний хлопчик отримав такі жахливі травми, що навіть важко описувати. Крім переломів, у нього була розбита голова. Він загинув. А друга дитина дістала переломи ніг і кісток таза. Він зараз у лікарні. У сім'ї і так трагедія: батько Жастіна перебуває в лікарні з коронавірусом. Чи виживе він – невідомо. А мама зараз біля сина", – розповіла одна із мешканок села.

Загиблий хлопчик родом з іншого села Страбичова. Він приїхав разом із дідусем на Різдво до своєї тітки. У нього залишилися мама та ще четверо сестер.

У сільраді кажуть, що жінка сама виховує дітей. Про загиблого школяра добре відгукуються місцеві.

"Та й сама сім'я, незважаючи на те, що багатодітна та мама там сама, одна з найкращих у нашому селі. Мама зараз, звичайно, вбита горем", – розповіли в сільській раді.

За скоєне кермувальнику загрожує від 5 до 10 років в'язниці. У поліції на горе-водія порушили справу за ч. 3 ст. 286-1 УК України – порушення правил дорожнього руху у стані алкогольного сп'яніння, що призвело до смерті потерпілого.

Чоловіка взяли під варту на два місяці без права вненсення застави.

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