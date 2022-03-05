Протягом 4 березня західний кордон України перетнули понад 118 тисяч осіб

Прикордонники рекомендують не перетинати пункти пропуску на кордоні з Польщею, де значно більше черг.

За добу 4 березня державний кордон України на західній ділянці перетнули понад 118 тисяч осіб та більше 13,5 тисяч транспортних засобів.

Пасажиропотік, відносно 3 березня, збільшився приблизно на 30 тисяч осіб.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.



Прикордонники зазначають, що більшість громадян обирають для перетину кордону з ЄС пункти пропуску на польській ділянці – ними скористалися близько 90 тисяч осіб. Однак задля швидшого перетину кордону краще скористатися пунктами пропуску на кордоні з Угорщиною, вони наразі найменш завантажені (майже порожні), а також зі Словаччиною та Молдовою.

До України минулої доби повернулися понад 11 тисяч українців.

Усі пункти пропуску на західному кордоні працюють у цілодобовому режимі.

Нагадаємо, українським біженцям в Чехії виплачуватимуть щомісяця по 200 євро.

Раніше повідомлялося, що на Волині затримали десантника з Білорусі, який не хотів воювати з Україною.