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Протягом 4 березня західний кордон України перетнули понад 118 тисяч осіб

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Протягом 4 березня західний кордон України перетнули понад 118 тисяч осіб

УНІАН

Прикордонники рекомендують не перетинати пункти пропуску на кордоні з Польщею, де значно більше черг.

За добу 4 березня державний кордон України на західній ділянці перетнули понад 118 тисяч осіб та більше 13,5 тисяч транспортних засобів. 

Пасажиропотік, відносно 3 березня, збільшився приблизно на 30 тисяч осіб.  

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.
 
Прикордонники зазначають, що більшість громадян обирають для перетину кордону з ЄС пункти пропуску на польській ділянці – ними скористалися близько 90 тисяч осіб. Однак задля швидшого перетину кордону краще скористатися пунктами пропуску на кордоні з Угорщиною, вони наразі найменш завантажені (майже порожні), а також зі Словаччиною та Молдовою.

До України минулої доби повернулися понад 11 тисяч українців.

Усі пункти пропуску на західному кордоні працюють у цілодобовому режимі. 

Нагадаємо, українським біженцям в Чехії виплачуватимуть щомісяця по 200 євро.

Раніше повідомлялося, що на Волині затримали десантника з Білорусі, який не хотів воювати з Україною.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 4 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251, 
  • бойових броньованих машин ‒ 939, 
  • артилерійських систем – 105, 
  • РСЗВ - 50, 
  • засоби ППО - 18,
  • літаків – 33 (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 (уточнюється),
  • автомобільної техніки - 404,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з пальним - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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