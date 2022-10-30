Протягом дня не було аварійних відключень: Зеленський розповів, чи вимикатимуть знову світло

Сьогодні, 30 жовтня, в Україні не було аварійних відключень.

Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні.

Енергетикам вдалося відновити технічну можливість постачання електрики після тих російських ударів, що відбулися протягом тижня.

За словами президента, дефіцит генерації все ще зберігається. Тому Зеленський закликав громадян до вкрай бережливого споживання електрики.

"Стабілізаційні обмеження мають тривати", – наголосив він.

Нагадаємо, що після масованої ракетної атаки протягом жовтня, яка спричинила пошкодження критичної інфраструктури, в Україні почалися перебої з електроенергією.

У зв'язку зі складною ситуацію з енергозабезпеченням через обстріли РФ українців наполегливо закликають зменшити користування електроенергією від 07:00 до 23:00 години.

Особливо важким для Києва було 27 жовтня - тоді у столиці та області понад 1,5 мільйона осіб залишились без електрики.

Тим часом у ДТЕК заявляють, що тривалість віялових відключень світла у Києві може зрости до 6 годин.

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