Протягом дня ворог дев’ять разів авіацією випробовував міцність українських позицій на півдні

Протягом дня ворог дев’ять разів авіацією випробовував міцність українських позицій, в тому числі в районі звільненого Потьомкіного та Ольгіного.
Українських втрат нема.
Про це інформує оперативне командування «Південь».
- Опівдні, імовірно двома «Іскандерами», атаковано Кропивницький. Ракети влучили в ангари авіапідприємства. 5 людей загинуло. 26 поранених доставлено до медичних закладів.
- Шляхом завдавання двох вогневих ударів по скупченню ворога в районі Брускінського нашими силами зупинено висування ворожої ротної тактичної групи для проведення контратаки в напрямку Білогірки.
- Миколаїв надвечір атаковано чотирма реактивними снарядами з системи залпового вогню “Смерч”. Влучено в елеватор і турбазу. Попередньо - без людських втрат, але суттєво пошкоджено навколишні будівлі.
Нагадаємо, російські окупанти вранці 23 липня, наступного дня після підписання угоди про експорт зерна, завдали ракетного удару по Одеському морському торговому порту.
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