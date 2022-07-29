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Протягом дня ворог дев’ять разів авіацією випробовував міцність українських позицій на півдні

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Протягом дня ворог дев’ять разів авіацією випробовував міцність українських позицій на півдні

Фото: wikimedia.org

Протягом дня ворог дев’ять разів авіацією випробовував міцність українських позицій, в тому числі в районі звільненого Потьомкіного та Ольгіного.

Українських втрат нема.

Про це інформує оперативне командування «Південь».

  • Опівдні, імовірно двома «Іскандерами», атаковано Кропивницький. Ракети влучили в ангари авіапідприємства. 5 людей загинуло. 26 поранених доставлено до медичних закладів.
  • Шляхом завдавання двох вогневих ударів по скупченню ворога в районі Брускінського нашими силами зупинено висування ворожої ротної тактичної групи для проведення контратаки в напрямку Білогірки.
  • Миколаїв надвечір атаковано чотирма реактивними снарядами з системи залпового вогню “Смерч”. Влучено в елеватор і турбазу. Попередньо - без людських втрат, але суттєво пошкоджено навколишні будівлі.

Нагадаємо, російські окупанти вранці 23 липня, наступного дня після підписання угоди про експорт зерна, завдали ракетного удару по Одеському морському торговому порту.

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