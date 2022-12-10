Протягом дня ворог завдав 48 ударів по прикордонню Сумської області

Окупанти продовжують створювати проблеми на Сумщині.
Про це у повідомленні у соціальних мережах повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21:00 9 грудня 2022: ворог завдав 48 ударів по прикордонню. А саме:
- Шалигинська громада: противник обстріляв прикордонне село із мінометів 120 мм калібру. Було 8 прильотів.
- Юнаківська громада: 40 російських мін 120 мм калібру розірвалися на околицях прикордоння. В обох випадках обійшлося без жертв і руйнувань.
Також є уточнення по 8 грудня:
- у Білопільській громаді ворог із безпілотника скинув вибухівку на цивільний будинок. Спалахнула пожежа і хата згоріла вщент. Людей врятувало лиш те, що їх в цей момент не було вдома.
"Помстимося за кожне подвір'я і зламане життя! Віримо в наших захисників і захисниць!", - йдеться у повідомленні.
Ситуація на Сумщині
Окупант майже цілодобово обстрілює прикордонні території Сумської області.
1 грудня росіяни випустили по прикордонню області 110 снарядів та мін. Постраждали Білопільська, Краснопільська, Середино-Будська та Есманьська громади. Загинув 15-річний хлопець.
Раніше, 22 листопада 2022 вороги випустили близько 100 снарядів по Сумській області, внаслідок чого сталося багато руйнувань та було пошкоджено ЛЕП.
7 листопада російські військові обстріляли прикордоння Сумщини з гранатометів, мінометів, артилерії та "Градів".
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