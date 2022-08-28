Протягом доби через порти Дунаю пройшла рекордна кількість суден

Протягом минулої доби у напрямку українських дунайських портів пройшло 11 суден, які перевозили 45 тис. тонн зерна.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

"За минулу добу, 27 серпня, в напрямку українських дунайських портів ("Ізмаїл", "Рені" та "Усть-Дунайськ") через гирло Бистре та румунський канал Суліна пройшли 11 суден, загальним обсягом 45 тис. тонн. Це рекордний показник від 24 лютого, початку повномасштабного вторгнення Росії. Зокрема, через гирло Бистре суднового ходу р. Дунай – Чорне море пройшло 7 суден, а через румунський канал Суліна – 4", - йдеться у повідомленні.

За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, від березня через дунайські порти вже перевезено понад 4 млн тонн зерна – наразі це більше, ніж усіма іншими видами транспорту. Міністерство продовжує удосконалювати експортну логістики на Дунаї — створюються умови для безперешкодного сполучення між портами залізничними шляхами, в тому числі завдяки забезпеченню прямого залізничного сполучення.

"За умови системних інвестицій та виконання програми з модернізації портів на Дунаї можливо збільшити їхню потужність до 25 млн тонн вантажів на рік. До речі, вже стартував спільний проєкт Міністерства інфраструктури та ЄБРР щодо дослідження експортної логістики у Бессарабії. За два місяці ми отримаємо пропозиції для планування державних, державно-приватних та приватних інвестицій, міжнародних проєктів та проєктів за кошти міжнародних фінансових організацій", – зазначив Кубраков.

Нагадаємо, Україна в рекордні терміни відновила залізничне сполучення із Молдовою. Це дасть, зокрема, новий транспортний коридор для експорту та імпорту.

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