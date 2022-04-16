Протягом доби надзвичайники знешкодили понад 1600 вибухівок, в тому числі 2 авіабомби

Протягом доби надзвичайники знешкодили понад 1600 вибухівок, в тому числі 2 авіабомби

Найчастіше піротехніки працювали в Харківській області.

Піротехнічні підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій протягом доби виявили та знешкодили понад 1600 вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Телеграмі.

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Зазначається, що надзвичайники виявили, вилучили і знешкодили 1669 вибухонебезпечних предметів, у тому числі 2 авіаційниі бомби. Загалом підрозділ ДСНС обстежив територію площею 329 га.

Найчастіше піротехніки працювали в Харківській області (2615 разів), Миколаївській області (1091 раз), Київській області (766 разів), Донецькій області (291 раз) та Сумській області (290 разів).

Загалом ві початку широкомасштабного військового вторгнення Росії ДСНС знешкодили 65 212 вибухонебезпечних предметів та 417,4 кг вибухової речовини, у тому числі 1937 авіаційних бомб. Обстежено територію площею 9189 га.

Нагадаємо, у Україні з'явилася інтерактивна мапа з місцями виявлення вибухонебезпечних предметів та небезпечних ділянок. Перевірити інформацію можна за посиланням.

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