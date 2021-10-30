Протягом доби проти COVID-19 вакцинувалася рекордна кількість українців

Загалом щеплення отримали понад 17,4 млн осіб.
Протягом минулох доби в Україні вакциновано понад 317 тис. українців - це новий рекорд щеплень.
Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.
Зазначається:
- одну дозу отримали 232 698 людей
- дві дози (повністю імунізовані) - 84 511 людей.
Загалом проведено 17 400 008 щеплень:
- з них отримали одну дозу – 10 022 976 людей,
- отримали дві дози – 7 377 032 людини.
У МОЗ наголошують, що 94% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані.
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