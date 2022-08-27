Протягом доби росіяни вбили на Донеччині двох мирних мешканців, 12 поранених

Армія Російської Федерації продовжує вбивати мирне населення Донецької області.
Лише протягом минулої доби, 26серпня, російськ війська вбили двох мешканців регіону. Загалом від початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого, загинуло 766 осіб.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Внаслідок ворожих атак загинули два мешканці Бахмута. За словами Кириленка, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Крім того, 12 людей отримали поранення. Найбльше постраждалих - у Бахмуті - четверо.
Як повідолялося, Збройні сили України контролюють 45% Донецької області. Наразі на території регіону залишається приблизно 350 тисяч мирних мешканців. За останні пів року свої домівки покинули 3/4 населення, розповіли в ОВА.
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