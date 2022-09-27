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Протягом доби росіяни вбили на Донеччині трьох мирних мешканців

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Протягом доби росіяни вбили на Донеччині трьох мирних мешканців

Фото: Associated Press

Армія Російської Федерації продовжує вбивати мирне населення у Донецькій області.

Лише протягом минулої доби, 26 вересня, окупанти РФ вбили трьох мешканців регіону. Загалом від початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого, загинуло 890 осіб.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Внаслідок ворожих атак загинули два мешканці Бахмута, а також одна людина у Хромовому. За словами Кириленка, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Крім того, 13 людей зазнали поранень. Найбільше постраждалих - у Селидовому - п'ятеро, чотири  у Краматорську, двоє - в Авдіївці.

© facebook/Павло Кириленко
Фото: facebook/Павло Кириленко

Як повідомлялося, розпочалася 216 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. ЗСУ "вивели з ладу" чимало окупантів, ворожої техніки, складів з боєприпасами та відбили атаки на 7 ділянках. Детальнше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
320
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