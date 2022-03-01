Протягом доби ЗСУзбили п'ять російських винищувачів і вертоліт

Сталося це на Київщині і Житомирщині.

Протягом минулої доби, 28 лютого, ЗСУ збили п'ять винищувачів і вертоліт російських окупантів.

Про це повідомило Військове телебачення України.

Зазначається, що під час нальоту окупантів на Васильків та Бровари винищувачі ЗСУ перехопили та збили два російські літаки. Ще три літаки Росії були збиті комплексами С-300.

Біля Києва українські військові збили крилату ракету та вертоліт. У ЗСУ розповіли, що українські штурмовики СУ-25 завдали ударів по колоні техніки та живій силі противника у Київській та Житомирській областях.

Окрім того, протягом 28 лютого: