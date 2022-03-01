Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Протягом доби ЗСУзбили п'ять російських винищувачів і вертоліт

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber

Сталося це на Київщині і Житомирщині.

Протягом минулої доби, 28 лютого, ЗСУ збили п'ять винищувачів і вертоліт російських окупантів.

Про це повідомило Військове телебачення України.

Зазначається, що під час нальоту окупантів на Васильків та Бровари винищувачі ЗСУ перехопили та збили два російські літаки. Ще три літаки Росії були збиті комплексами С-300. 

Біля Києва українські військові збили крилату ракету та вертоліт. У ЗСУ розповіли, що українські штурмовики СУ-25 завдали ударів по колоні техніки та живій силі противника у Київській та Житомирській областях. 

Окрім того, протягом 28 лютого:

  • бомбардувальники українських Повітряних сил СУ-24 М нанесли 4 бомбові удари по танкових і механізованих колонах на Чернігівщині та поблизу Бердянська
  • "байрактари" знищили танк противника та 2 зенітно ракетних комплекса "БУК".

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація