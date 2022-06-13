Протягом місяця до України повертаються більше громадян, аніж виїжджають: ситуація на кордонах

Протягом місяця до України повертаються більше громадян, аніж виїжджають: ситуація на кордонах

За добу 12 червня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 74 тисячі осіб та більше 16 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули 33 тисячі осіб. Понад 20 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

До України за минулу добу прибули понад 40 тисяч осіб, понад 37 тисяч з них – українці. Вже місяць кількість громадян, які повертаються до України, більша від чисельності тих, які виїжджають за кордон.

Оформлено 90 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами, на виїзд з України, станом на 9:00 13 червня.

Республіка Польща: 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

Словацька Республіка: 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

Угорщина: 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

Румунія: 0 л/а, 0 пішоходів

Республіка Молдова: 0 л/а, 0 пішоходів.

Нагадаємо, прикордонники та митники першочергово пропускають бензовози, які їдуть до України з пальним та за пальним в країни ЄС.

Читайте також: