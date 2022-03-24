Протягом місяця війни в Україні зареєстрували майже 15,5 тисячі шлюбів

У Дніпрі поранений військовий одружився просто у шпиталі.

Справжньому коханню війна не перешкода. За час війни шлюб в Україні уклали майже 15 з половиною тисяч пар.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

У Дніпрі поранений військовий одружився просто у шпиталі. Олександра доправили з передової. Щойно він прийшов до тями, усвідомив: чекати більше не хоче. Його кохана Вікторія приїхала до Дніпра, аби його навідати. Сама вона з Сєвєродонецька і заледве врятувалася з-під обстрілів. Олександр освідчився, а жінка одразу погодилася.

Познайомилися вони торік влітку на заході України. Що одружаться у Дніпрі та ще й за таких умов, навіть не уявляли. Проте певні: гучне святкування з сукнею, а потім і весільною подорожжю ще буде - одразу після перемоги.

У Дніпрі поранений військовий одружився просто у шпиталі

А ось у столиці пара волонтерів вирішила не переносити весілля, яке запланували ще до вторгнення росіян. Одружитися хотіли саме цього дня. Організувати весілля допомагали знайомі. Сукню нареченій та обручки дістати вдалося, а от костюм нареченому знайшли у його друга і перешили.

Більшість із тих, хто прийшов привітати молодят, - це військові та волонтери. Разом із ними Іванна і Володимир допомагають Збройним силам, поліцейським та цивільним. Закохані кажуть: найбільше хочуть, аби російських окупантів якнайшвидше вибили з України. І щоб можна було влаштувати ще гучніше гуляння.