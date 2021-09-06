Протягом наступного року мають укріпити кордон з РФ, Білоруссю та Молдовою — доручення Зеленського

Протягом наступного року мають укріпити кордон з РФ, Білоруссю та Молдовою — доручення Зеленського

Зеленський доручив у наступному році закрити ділянку кордону з Росією.

Президент Володимир Зеленський на засіданні РНБО доручив побудувати та укріпити державний кордон України.

Про це розповів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час презентації пріоритетних напрямків роботи МВС.

"Президентом України було ініційовано засідання РНБО з питання будівництва державного кордону. Сьогодні вперше за 30 років поставлена дуже чітка мета — протягом наступних трьох років збудувати державний кордон України. Це понад 4,5 тис. км сухопутного кордону, а також охорона морського кордону", — сказав очільник МВС.

За словами Монастирського, пріоритетними напрямками є кордони з РФ, Білоруссю та Молдовою. Тут Зеленський поставив термін будівництва — протягом наступного року. Особливу увагу приділятимуть встановленню сучасних систем відеоспостереження та інформування населення.

Наразі цей проєкт обговорюють з міністерствами і з 16 обласними адміністраціями, де вестимуть будівництво.

Крім того, для захисту акваторії планують побудувати 20 катерів.

Раніше Денис Монастирський розповів, коли будуть зрушення у справі щодо вбивства Павла Шеремета.

Новини України: на Буковині розслідують загибель 24-річного прикордонника

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання