Протягом ночі в Хмельницькій області лунали потужні вибухи: що відомо

Протягом ночі 27 червня у Хмельницькій області кілька разів лунали потужні вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

"Сьогодні вночі на Хмельниччині, під час сигналу "Повітряна тривога", наші сили ППО знищили дев'ять ворожих цілей", - йдеться у повідомленні.

З його слів, звернень щодо травмованих або загиблих, а також щодо пошкодження майна не надходило.

Нагадаємо, що протягом цієї ночі на Хмельниччині понад чотирьох годин тривала тривога - від 01:06 до 05:15. В області пролунали вибухи. Зокрема, повітряні сили попереджали про небезпеку БпЛА.

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