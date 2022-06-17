Протягом трьох років Україна планувала отримати п’ять “безвізів” з ЄС: які вдалося підписати

Протягом трьох років Україна планувала отримати п’ять “безвізів” з ЄС: які вдалося підписати

Протягом трьох років Україна планувала отримати п’ять “безвізів” з ЄС. Більшість з них вже виконана.

Мова йде про угоди у сфері енергетики, митниці, перевезень, цифрового ринку та торговельних умов.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

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За його словам, “енергетичний безвіз” наша країна отримала в березні.

“ЄС скасував усі квоти і мита на експорт української продукції. Угоду про лібералізацію автомобільних перевезень вже погоджено з ЄС. А законопроєкт про гармонізацію митних кодексів України та ЄС вже у Верховній Раді”, - розповів Денис Шмигаль.

Наступний крок відбувся 17 червня - і це крок до “цифрового безвізу”. Уряд затвердив делегацію для переговорів України та ЄС щодо участі в програмі “Цифрова Європа”.

“Це масштабний проєкт на 7,5 млрд євро, який фінансує дослідження й програми у сфері штучного інтелекту, кібербезпеки, цифрових навичок. Участь у програмі прискорить для України отримання “цифрового безвізу” з ЄС”, - наголосив прем’єр-міністр України.

Нагадаємо, що статус кандидата в ЄС в Україні можуть забрати наприкінці року у разі невиконання 7 пунктів вимог.

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