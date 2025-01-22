Провал оборони на Харківщині: за що судять генерала Галушкіна та інших і хто став на їхній захист

СБУ затримала двх українських генералів і полковника. Підозрюється, що через їхню недбалість росіяни змогли окупувати частину Харківщини.

Йдеться про бригадного генерала Юрія Галушкіна, генерал-лейтенанта Артура Горбенка та полковника Іллю Лапіна.

Щодо Галушкіна виник найбільший резонанс. Опозиція заходилась стверджувати про нібито "перекладання вини на військових". На його захист стали також деякі журналісти та громалські діячі. В деталях скандалу розбирався ТСН.ua.

Позиція правоохоронців

Як зазначається в повідомленні ДБР, слідством встановлено, що бригадний генерал (Галушкін – ред.) визначив позиції оборони для 125 бригади ТрО, які не відповідали її бойовим можливостям, до того ж він мав інші підрозділи, які могли підсилити ці позиції.

Колишній командир 415 батальйону 23 ОМБр полковник Лапін підозрюється у тому, що не організував оборонний бій у населених пунктах Стрілеча, Красне, Липці та Слобожанське.

Що відомо про фігурантів справи

53-річний Юрій Галушкін – бригадний генерал, десантник, повний кавалер ордену Богдана Хмельницького.

У 2001—2002 брав участь у міжнародній миротворчій операції в Косово.

Брав участь в АТО/ООС З червня 2014 р. до січня 2015 р. виконував обов'язки командувача Високомобільних десантних військ (на той час входили до складу Сухопутних військ ЗСУ). Після того, як ВДВ стали окремим родом військ, був призначений заступником командувача.

Юрій Галушкін / Фото: АрміяInform

Із 1 січня по 15 травня 2022 року очолював Сили територіальної оборони України. Далі займав посаду заступника начальника Головного управління Військової служби правопорядку ЗСУ.

Із квітня 2024-го його призначили очолювати оперативне угруповання військ "Харків". Після того, як росіяни прорвали оборону і пішли у контрнаступ, 11 травня його змінив Михайло Драпатий.

60-річний Артур Горбенко – генерал-лейтенант, кавалер ордену Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. З червня по вересень 2014 року брав участь у бойових діях на Сході України

Далі 10 років перебував на пенсії. Із початком російського вторгнення у 2022 році, був повернутий на службу. З березня 2022 року командував 125-ю окремою бригадою територіальної оборони Сил ТрО ЗС України.

Артур Горбенко / Фото: Вікіпедія

62-річний Ілля Лапін – полковник, учасник війни в Афганістані. Брав участь в АТО/ООС. Як передає "Радіо свобода", 2014-2016 роках обіймав посаду начальника штабу 37-го окремого батальйону ТрО. У лютому 2023 року очолив 415-й окремий стрілецький батальйон 23-ї ОМБр.

Ілля Лапін. Фото "Радіо свобода",

Хто став на захист Галушкіна

Справу проти вказаних військових, зокрема, щодо екскомандувача оперативно-тактичного управління “Харків” бригадного генерала Юрія Галушкіна прокоментував начальник Департаменту патрульної поліції генерал Євгеній Жуков. Він опублікував два фото.

На першому фото заступник командувача ДШВ полковник Юрій Галушкін несе пораненого солдата з евакуаційної машини (район населеного пункту Піски, 2014 рік) під час виконання завдань у Донецькому аеропорту.

Галушкін під час виконання завдань у Донецькому аеропорту.

На другому фото Галушкін стоїть у “коробці” за склом і слухає суддю перед тим, як відправитись на два місяці в СІЗО.

Галушкін у суді

Жуков обурюється, що цю справу ведуть цивільні люди, "які не знають, чим відрізняється марш від рейду або командир роти від командира батареї".

"Війна – це "театр бойових дій" зі своїми недоліками та здобутками, це хитрощі та маневри, це рішення та дії, які приносять або успіх, або невдачу. І ці успіхи чи невдачі залежать від комплексу дій та процесів, а не від однієї людини, як у цьому випадку, призначеної за місяць до подій на Харківщині. Коли починається війна – кличуть Солдата та Бога. Коли закінчується – про Бога забувають, Солдата судять", – зазначив Жуков.

Помста Сирського?

Журналістка ТСН Юлія Кирієнко-Мерінова назвав суд на офіцерами "спробою принизити армію та показати офіцерам, що вони в системі ніхто".

Також журналістка припускає, що йдеться про "розправу з командирами не з команди Сирського" і "спробу відвести очі від факапів самого головкома".

Кирієнко зауважила, що генералу Галушкіну інкримінують, що він не ту і не туди поставив бригаду, яка не змогла прийняти бій, що стало причиною прориву. Але вона пояснює, що Галушкін не ставив тут чи іншу бригаду. Він її отримав за рішенням головкома.

"В середині армії не секрет, що у нас ручне управління навіть батальйонами здійснює сам главком і будь які рішення про переміщення військ, виведення з резерву і відправка підрозділів на той чи інший напрямки – виключно рішення головкома. Не ТгР чи ОТУ, а саме Сирського. Якраз у 2022 ми виграли битви, бо командири самостійно приймали рішення на вихід з позицій чи маневри. Тепер все не так", – стверджує журналістка.

За її словами, до Галушкіна на напрямку керував генерал Грицьков.

"І підпорядковувався він Хортиці, якою керував Сирський до призначення главкомом. А нещадовго до поновлення боїв на Харківщині – був призначений Содоль. Де він? Звільнився по ВЛК", – пише журналістка.

Кирієнко стверджує, що армія розділяється на команду Сирського і команду Залужного.

"Всі ці інтриги, які відтоді почались, щодо відставок і призначень. Звільнення генералів, таких як Ніколюк, який через суд таки доводить, що то було не правомірно. Призначення комбригів, яких не завжди приймала сама бригада. Брехня, яка ширилась у війську і між підрозділами, коли командири не повідомляли, що позиції вже зайняті, бо боялись реакції потім новопризначеного главкома, а інші підрозділи туди заходили і опинялись в оточенні. Це все, до купи тих самих інтриг і протистоянь", – стверджує вона.

Теперішнє затримання офіцерів Кирієнко називає нічим іншим, як перекладанням відповідальності.

Аналіз від Deep State

За інформацією каналу, на Харківщині бійці, зокрема, 125 бригади ТрО стримували ворога максимально, докладаючи всі свої власні зусилля.

"Прикладом є село Зелене, яке було втримано і стримувало ворога в найбільш активній фазі наступальних дій. Наскільки було пріоритетним розташовувати бійців безпосередньо на кордоні з РФ в таких селах як Стрілеча та Пильне, де ворог мав повну свободу дій – не ясно. Не побачив тоді цього і на той час командувач Об'єднаних Сил і ОСУВ "Хортиця" Юрій Содоль", – йдеться в повідомленні.

Фото: Deepstatemap

У Deep State дивуються, що Солодь зараз не фігурує в даному розслідуванні.

"Насправді, питань там досі дуже багато і хотілося б бачити більш об'єктивне розслідування цієї справи з усіма фігурантами. А також подібні процеси мають відбуватися, до прикладу, з подіями навколо Очеретиного, Прогресу, Торецька тощо", – зазначають у Deep State.

Deep State натякає на некомпетентність цих командирів, зважаючи на тривале перебування на пенсії.

"Шановні генерали, якщо ви на пенсії, то залишайтеся будь ласка там і не повертайтеся в армію. Якщо у вас є можливість піти на пенсію — йдіть. Навколо є багато молодих, сучасних командирів, яких варто підтримувати, давати можливість зростати і виховувати майбутніх генералів, які мають бойовий досвід. Тоді не виникне необхідності згадувати про "пенсію" і "досвід" у подібних випадках, бо ціна цього всього – життя бійців", – підсумували у каналі.

Що каже Безугла

Відома своєю критикою військового командування нардепка Мар'яна Безугла вважає, що справа цілком обгрунтована.

Вона нагадала, що генералу Галушкіну доручили формувати територіальну оборону ще за часів Залужного, але нібито після провалів його зняли і призначили на Харківщину.

"При цьому перед Галушкіним Харківщиною рік керував Грицьков – алкоголік, який взагалі забив на регіон, але Залужний тримав його як свого вчителя... Отже, вже за часів Сирського, отримавши чергове підвищення, Содоль підтягнув Галушкіна до себе заступником, а зоною його відповідальності визначили Харківщину. Після прогавленого повторного вторгнення росіян на Харківщину Сирський, прикриваючи себе, відсторонив Галушкіна... Галушкін під час вторгнення перебував у ступорі та істериці (мала нещастя особисто це спостерігати), але далі залишився заступником Содоля. Той, своєю чергою, не мав до нього претензій. Згодом Содоль, розпочавши торецьку ротацію 24-ї бригади, яка призвела до прориву росіян у Торецьк та Нью-Йорк, поїхав до Одеси пиячити, а за старшого по всьому активному фронту призначив Галушкіна", – стверджує нардепка.

Нагадаємо, що сьогодні за бригадного генерала Юрія Галушкіна внесли заставу у п’ять мільйонів гривень.

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