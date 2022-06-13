"Провал окупаційної пропаганди": в ОВА розповіли, як херсонці знехтували святкуваннями Дня Росії

На окупованих територіях Херсонської області 12 червня нова "російська влада" організувала святкування Дня Росії.

Втім, створити яскраву і красиву картинку окупантам, як і пропагандистам, не вдалося. Містян на так званих "святкових заходах" не було. Лише близько 30 спеціально привезених людей. Та й вони прийшли за продуктовими наборами.

Про це радник голови Херсонської військової адміністрації Сергій Хлань розповів в ефірі "Радіо Свобода".

"Херсонщина на сьогодні на межі голоду. Єдине, що все-таки допомагає херсонцям виживати в цей скрутний час, - це літо, тому що є овочі, вони просто рятують життя людей. Фермери допомагають нашим людям просто виживати в цих умовах", - каже голова ОВА.

За його словами, перша частина "свята" була офіційною в Потьомкінському сквері. Там виступав призначений російськими військовими "голова" обладміністрації Володимир Сальдо.

Другою частиною "святкування" був званий концерт на площі перед кінотеатром "Ювілейний". Втім, на нього херсонці не прийшли.

"Це був провал окупаційної пропаганди. Вони розраховували, що подивитися концерт люди прийдуть так, а люди не прийшли взагалі. Це відповідь херсонців, щодо їхнього ставлення до окупанта. Люди ненавидять російських окупантів. Все місто Херсон і область до цього так званого "свята" була обклеєна листівками з напрямком, куди треба рухатись російським окупантам", - наголосив Хлань.

До слова, 11 червня росіяни спробувала зробити картинку видавання російських паспортів. Втім, отримали їх ва десятки людей на чолі з Сальдо і його прибічниками.

Наагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що в "чергах" по російські паспорти в тимчасово захоплених Херсоні та Мелітополі стояли кілька колаборантів та люди з їхнього оточення. Зеленський зауважив, що це буле більше схоже на намагання отримати квиток, щоби втекти.

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