Провал замаху на Капустіна: експерт заявив про проблеми російських генералів

Спроба ліквідації Капустіна зірвалася / © Російський добровольчий корпус

Спроба ліквідації командира Російського добровольчого корпусу Дениса Капустіна матиме серйозні наслідки для російського військово-політичного керівництва.

Військовий аналітик Іван Тимочко сказав про це в ефірі «Канал 24».

За його словами, українські спецслужби фактично були вбудовані у внутрішні ланцюги ухвалення рішень противника, що дозволило ефективно маніпулювати інформацією.

«Поки ми поширювали дезінформацію про нібито загибель Капустіна, російське керівництво отримувало „підтвердження“, які їм цілеспрямовано підкидали. Цей провал не залишиться безкарним — відповідальність нестимуть посадовці рівня генералів», — підкреслив Тимочко.

Експерт також зазначив, що Росія готова витрачати величезні фінансові ресурси на організацію замовних убивств, диверсій та операцій за межами фронту, однак навіть такі вкладення не гарантують їй успіху.

На думку Тимочка, ця історія ще раз демонструє слабкість російських спецслужб і глибину проблем усередині їхньої системи управління.

Нагадаємо, українська розвідка пошила у дурні росіян, інсценувавши вбивство Дениса Капустіна. Наразі командир РДК готується продовжити виконання поставлених завдань.