За генерала Галушкіна внесли заставу: хто це зробив

22 січня, за колишнього командира оперативно-тактичного угрупування Харків бригадного генерала Юрія Галушкіна внесли заставу у п’ять мільйонів гривень. Його підозрюють у неналежній обороні під час наступу на північ Харківщини у 2024 році.

Про це повідомило "Суспільне" із посиланням на його адвоката.

Його взяли під варту у вівторок, 21 січня.

"За генерала Галушкіна внесли заставу у п'ять мільйонів гривень, розповів Суспільному його адвокат Величко. Ім'я застоводавця не називають", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у травні 2024 року ДБР почало розслідування причин прориву російською армією українського кордону у Харківській області. Слідством було встановлено, що причиною цього могло стати «недбале ставлення до військової служби» командування 125-ї бригади та підпорядкованих їй підрозділів. А 20 січня Служба безпеки та Державне бюро розслідувань затримали генералів, які, за даними слідства, не забезпечили належний захист.

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