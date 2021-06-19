Провалився в яму, зроблену бобрами: в Рівненській області кінь задушив батька 9 дітей

Чоловік загинув ще до приїзду медиків.
У селі Сварині Сарненського району Рівненської області в п'ятницю, 18 червня, о 20:22 трагічно загинув багатодітний батько.
Про це повідомляє Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги.
Відомо, що ввечері 43-річний чоловік пішов на пасовище за конем. Біля річки він провалився в яму, яку зробили бобри. Зверху на чоловіка впав кінь. Місцеві жителі спочатку витягнули із ями коня, чоловік на той момент був вже мертвим.
За даними медиків, кінь задушив чоловіка, вони лише констатували смерть потерпілого. В чоловіка залишилось 9 дітей.
Нагадаємо, в Тернопільській області у ДТП загинув 23-річний хлопець.