Справа про оборону Харківщини: як судять колишніх командирів та яка реакція суспільства

Правоохоронці затримали колишніх командирів ЗСУ – двох українських генералів і полковника.

Їм висувають підозри у службовій недбалості, внаслідок якої російські війська змогли захопити частину Харківщини у травні 2024 року.

Нещодавно суд обрав запобіжні заходи фігурантам справи. Двом – із правом внесення застави.

Як розгортаються події навколо скандалу з генералами та як відреагувало суспільство – читайте в матеріалі ТСН.ua.

Затримання військових

Трьох посадовців ЗСУ затримали за недбале ставлення до військової служби, що призвело до втрати у травні 2024 року частини території Липецької сільської територіальної громади Харківського району, особового складу та озброєння бригади, зриву заходів із забезпечення стійкої оборони державного кордону України, повідомляє Офіс Генпрокурора.

Суд обирає запобіжний захід

У Печерському районному суді, у місті Києві 21 відбулися слухання, на якому обирали запобіжні заходи для трьох військових, яких підозрюють у неналежній обороні під час наступу на північ Харківщини у 2024 році.

ТСН.ua повідомляв раніше, що фігурантами справи є бригадний генерал Юрій Галушкін (екскомандувач оперативно-тактичного управління “Харків”), генерал-лейтенант Артур Горбенко (екскомандир 125 (львівської) бригади територіальної оборони) та полковник Ілля Лапін (колишній командир 415 батальйону 23 ОМБр).

Як повідомляє Суспільне, Горбенку призначили два місяці перебування під вартою з правом вийти з СІЗО під заставу у 25 мільйонів гривень. Галушкіну – тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі п’ять мільйонів гривень. А Іллю Лапіна триматимуть під вартою 60 днів без права внесення застави. Він планує оскаржувати це рішення.

Після внесення застави Галушкіна знову затримали

У середу, 22 січня за Галушкіна внесли заставу у п’ять мільйонів гривень. Проте надвечір працівники Державного бюро розслідувань його знову затримали.

У ДБР зазначили, що під час розслідування вдалося з’ясувати нові факти у прориві фронту на Харківщині. Йдеться про те, що екскомандувач ОТУ "Харків"не вірно оцінив потенціал ворога та обстановку на ділянці відповідальності та своїми діями також сприяв самовільному залишенню поля бою бійцями 125 обр ТрО.

У відомстві повідомляють, що військовий командир проігнорував наявні розвіддані, оцінив наступ росіян на даній ділянці "як малоймовірний", та відповідно віддавав накази та розпорядження підлеглим, які не відповідали реальній обстановці, що у підсумку призвело до трагічних подій на лінії фронту.

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Через прорахунки в командуванні та самовільний відхід із займаних позицій бійців та певних підрозділів 125 обр ТрО була втрачена стратегічна ініціатива і ворог зумів заглибитися в смугу оборони бригади на відстань до 10 км, що дозволило їм знову з артилерії обстрілювати Харків.

Також в результаті таких дій лише за першу добу наступу ворога було поранено, вбито або пропало безвісти майже сотня наших військовослужбовців.

Галущенку згодом оголосять про нову підозру за частиною 5 статті 27, статті 429 КК України: сприяння у самовільному залишенні поля бою або відмова діяти зброєю.

Зеленський відреагував на затримання

Президент України Володимир Зеленський, під час свого вечірнього звернення до українок та українців 21 січня прокоментував затримання воєнкомів та зазначив, що злочинні помилки в керівництві бригадами потребують розслідування та справедливих відповідей.

"Сьогодні теж є хороша робота Служби безпеки України, ДБР, Національної поліції, прокуратури щодо справедливості в Україні, зокрема у військових справах. І грошовиті "воєнкоми", і ситуації, як на Харківщині, коли російська армія намагалася окупувати нашу землю і знову вийти на Харків, і злочинні помилки в керівництві бригадами – усе це потребує розслідування та справедливих відповідей", – сказав Зеленський.

Реакція суспільства

Затримання та суд над колишніми командирами ЗСУ спричинило резонанс серед українців. Думки людей розділилися – одні кажуть, що такі дії призведуть до "розхитування"війська та "спробу принизити армію", інші ж говорять про справедливість.

Зауважимо, чимало військових почали заявляти про свою підтримку Юрію Галушкіну.

Журналістка ТСН Юлія Кирієнко-Мерінова називає суд над офіцерами "спробою принизити армію та показати офіцерам, що вони в системі ніхто".

Начальник Департаменту патрульної поліції генерал Євгеній Жуков коментуючи справу зазначив, що їх мають розглядати грамотно та з честю.

Як вважає Жуков, підсудний повинен бути форменому одягові, за столом, поряд з адвокатом, з високо піднятою головою, "а не в клітці, як небезпечний злочинець".

Допис Євгенія Жукова / Скриншот Facebook

Офіцер ЗСУ Мирослав Гай назвав друге затримання Галушкіна "чисто московським методом", а такі дії катуванням ЗСУ, а військовий Дмитро Марченко вважає, що суд над цими військовими є знищенням армії та демотивацією війська.

Допис Мирослава Гая / Скриншот Facebook

Мер міста Львова Андрій Садовий та колишній очільник Рівного Олександр Третяк стали на захист Юрія Галушкіна.

"Сором і ганьба! Арешт бойового генерала Галушкіна – це удар по всіх, хто відстоює Україну! Судова система виконує всі забаганки зверху", – написав Третяк у Facebook.

За його словами, у суді знайдуть будь-які причини, що заплямувати репутацію та посадити.

Своєю чергою Садовий сподівається, що суд врахує той факт, що Галушкін будучи на пенсії, вирішив відправитись на фронт.

Допис Андрія Садового / Скриншот Facebook

Також свою підтримку Галушкіну висловив командир роти вогневої підтримки в 112 бригаді ТрО Максим Грищук.

"Не буду давати оцінку кримінальному провадженню, але маю повне моральне право підтримувати та висловлюю свою повагу та підтримку Юрію Алімовичу", – написав він.

Журналістка Української Правди Ольга Кириленко у своєму дописі на Facebook зазначила, що колишній комбриг 125 окремої бригади територіальної оборони ЗСУ Артур Горбенко розповідав свою версію подій того, що сталося на Харківщині. Згідно із розповіддю Горбенка, прорив на Харківщині стався через брак людей та зброї.

"Залякуючи і нагинаючи людей, які вклали у свої підрозділи душу, час і знання, ми суттєво звужуємо коло тих хороших людей, хто хоче й може обійняти посаду комбрига – яка страшенно виснажлива, невдячна і, звісно, зі своїм кладовищем", – написала журналістка.

Напротивагу підтримці екскерівників, військовий Олександр Бабіч, позивний Док, схвалює арешт колишніх командирів та зазначає, що через недбалість такого керівництва загинув його побратим.

Допис Олександра Бабіча / Скриншот Facebook

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв, що суд ухвалив рішення щодо запобіжного заходу для екскомандувача 155-ї механізованої бригади "Анна Київська" Дмитра Рюмшина.

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