Провальний Радбез для Росії та підготовка ЗСУ до наступу: головні новини ночі 3 листопада

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 3 листопада:
- У Кремля закінчуються гроші на виплати мобілізованим росіянам - IWS. Читати далі –>
- Ліга чемпіонів: визначилися всі учасники плей-оф. Читати далі –>
- Радбез ООН відхилив російську резолюцію про "біолабораторії" в Україні. Читати далі –>
- Байден заявив, що перекинуті до Європи війська США лишаться там надовго. Читати далі –>
- ЗСУ закріплюються на нових рубежах та готуються йти у наступ - Міноборони. Читати далі –>
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