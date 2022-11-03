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Провальний Радбез для Росії та підготовка ЗСУ до наступу: головні новини ночі 3 листопада

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Провальний Радбез для Росії та підготовка ЗСУ до наступу: головні новини ночі 3 листопада

Фото: Getty Images

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 3 листопада:

  • У Кремля закінчуються гроші на виплати мобілізованим росіянам - IWS. Читати далі –> 
  • Ліга чемпіонів: визначилися всі учасники плей-оф. Читати далі –> 
  • Радбез ООН відхилив російську резолюцію про "біолабораторії" в Україні. Читати далі –> 
  • Байден заявив, що перекинуті до Європи війська США лишаться там надовго. Читати далі –> 
  • ЗСУ закріплюються на нових рубежах та готуються йти у наступ - Міноборони. Читати далі –> 

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Дата публікації
Перегляди
4603
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