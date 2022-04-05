Проведення "параду" під загрозою зриву: в РФ не можуть назбирати військовослужбовців для війни з Україною

Проведення "параду" під загрозою зриву: в РФ не можуть назбирати військовослужбовців для війни з Україною

Керівництво військових частин у пунктах постійної дислокації не може зібрати навіть зведені парадні коробки, які вже формуються не лише з чоловіків, а й із жінок військовослужбовців.

У зв'язку з великими втратами особового складу у 35 та 36 загальновійськових арміях, проведення параду у Східному військовому окрузі під загрозою зриву.

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Про це розповів журналіст Роман Цимбалюк.

"Так, у ході боїв на території України військові частини – заплановані учасники майбутнього параду, станом на квітень місяць мають такі втрати:

у 35 загальновійськовій армії:

повністю знищено батальйонну тактичну групу зі складу

38 окремої мотострілецької бригади (в/ч 21720, Катеринославка);

батальйонна тактична група зі складу 69 окремої бригади прикриття (в/ч 61424 Бабстово) втратила більше 50% особового складу;

батальйонна тактична група зі складу 64 окремої мотострілецької бригади (в/ч 51460, Князе-Волконське) втратила понад 60% особового складу та була виведена на територію Білорусії для відновлення. Важко поранено заступника командира бригади;

у 36 загальновійськовій армії:

дві батальйонні тактичні групи зі складу 37 окремої мотострілецької бригади (в/ч 69647, Кяхта) у ході бойових дій у районі Макарова (Київська обл.) з більш ніж 1500 військовослужбовців, втратили близько 50% особового складу, дуже багато солдатів отримали поранення різного ступеня тяжкості. Командир бригади полковника Медведєва Юрія переїхали танком;

реактивний артилерійський дивізіон 30 артилерійської бригади (в/ч 62048, Улан-Уде), у бойові дії на території України втратив понад половину особового складу. Командир дивізіону перебуває у важкому стані у Гомельському обласному клінічному шпиталі (Білорусь). Місцевим лікарям поки що не вдається витягнути уламок з стегна командира дивізіону, оскільки існує ризик ампутації ноги;

повністю знищено батальйонну тактичну групу зі складу 5 окремої танкової бригади (в/ч 46108, Улан-Уде)", - повідомив Цимбалюк.

Він додав, що керівництво військових частин у пунктах постійної дислокації не може зібрати навіть зведені парадні коробки, які вже формуються не лише з чоловіків, а й із жінок військовослужбовців.

Нагадаємо, що у Конотопському районі Сумської області знайшли щонайменше трьох закатованих росіянами українців.