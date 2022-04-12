"Проведено спецоперацію завдяки СБУ": Зеленський повідомив про затримання Медведчука

Деталі затримання президент пообіцяв повідомити пізніше.
Президент України Володимир Зеленський повідомив про затримання кума Путіна, нардеп від ОПЗЖ Віктора Медведчука.
Про це Зеленський повідомив у Telegram.
"Проведено спецоперацію завдяки СБУ. Молодці! Деталі згодом. Слава Україні!", - написав він.
Раніше радник міністра МВС Антон Геращенко повідомив, що наприкінці лютого Віктор Медведчук втік із-під домашнього арешту.
Крім того, як каже радник голови МВС, Медведчук точно знав, що буде новий напад Росії, і тому його дружина Оксана Марченко спішно втекла з України через Білорусь.
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