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"Проведено спецоперацію завдяки СБУ": Зеленський повідомив про затримання Медведчука

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"Проведено спецоперацію завдяки СБУ": Зеленський повідомив про затримання Медведчука

Володимир Зеленський

Деталі затримання президент пообіцяв повідомити пізніше.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про затримання кума Путіна, нардеп від ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

"Проведено спецоперацію завдяки СБУ. Молодці! Деталі згодом. Слава Україні!", - написав він.

Раніше радник міністра МВС Антон Геращенко повідомив, що наприкінці лютого Віктор Медведчук втік із-під домашнього арешту.

Крім того, як каже радник голови МВС, Медведчук точно знав, що буде новий напад Росії, і тому його дружина Оксана Марченко спішно втекла з України через Білорусь.

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