"Проведено спецоперацію завдяки СБУ": Зеленський повідомив про затримання Медведчука

Деталі затримання президент пообіцяв повідомити пізніше.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про затримання кума Путіна, нардеп від ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

"Проведено спецоперацію завдяки СБУ. Молодці! Деталі згодом. Слава Україні!", - написав він.

Раніше радник міністра МВС Антон Геращенко повідомив, що наприкінці лютого Віктор Медведчук втік із-під домашнього арешту.

Крім того, як каже радник голови МВС, Медведчук точно знав, що буде новий напад Росії, і тому його дружина Оксана Марченко спішно втекла з України через Білорусь.

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