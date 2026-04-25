Українка, яка їхала до Польщі, поскаржилася, що її разом з іншими пасажирами повернули назад на польському кордоні після тривалого очікування та численних перевірок. За її словами, на всю дорогу й перетин кордону вона витратила майже 24 години та дісталася до Варшави із суттєвим запізненням.

Про свою ситуацію дівчина розповіла в Instagram.

Як розповіла українка, вона подорожувала трансфером і спершу провела на кордоні приблизно шість-сім годин. Після цього транспорт скерували на додатковий огляд, який тривав ще близько півтори години. Під час перевірки, за її словами, прикордонники оглянули весь багаж пасажирів.

«На ямі нас всіх перевірили, всі сумки, всі валізи», — зазначила українка.

Крім того, за словами авторки відео, у польських прикордонників виникли питання до одного з пасажирів через камеру вартістю орієнтовно дві тисячі євро. Згодом транспортний засіб не пройшов ваговий контроль.

«Штраф три тисячі злотих компанії і нас повернули в Україну», — додає дівчина.

Після цього, за її словами, пасажири вдруге проходили процедуру перетину кордону — вже на іншому великому автобусі.

У коментарях під відео користувачі соцмереж розділилися в думках.

«Як це ви їхали трансфером? Знаєте що таке трансфер? Перевірка на ямі теж норм, якщо є підозри. Ви не пройшли по вазі, які питання до прикордонників? Ну ви їй Богу», — зазначила одна з користувачок Instagram.

«У 2023 році їхала машиною в Польщу, була зелена карта, але не роздруківка, а в телефоні, попала на зміну до польки, всі нерви мені вимотала за ту роздруківку, повернула мене назад в Україну, їхали ми через Смільницю, добре що недалеко від кордону була АЗС і був принтер, роздрукували зелену карту, потім приїхали до кордону знову, вистояли перезмінку, і що цікаво, показую роздруківку пану, а він каже не треба. Як на яку зміну попадеш. Є лояльні, а є такі, як у вашому випадку, приставучі», — розповіла інша коментаторка.

«Те саме було і зі мною, тільки два роки назад. Я на кордоні простояла 8 годин, а потім заново ще 6 годин», — заявила користувачка Мережі.

Нагадаємо, водіїв попередили про можливі затримки на кордоні з Польщею через ремонт дороги біля пункту пропуску Рава-Руська. Від 24 квітня до орієнтовно 1 червня рух транспорту там здійснюватиметься в обох напрямках лише однією смугою, що може спричинити черги та ускладнення під час перетину кордону.

Також зазначимо, що для в’їзду до Польщі українці повинні мати достатню суму коштів для перебування в країні. Польські прикордонники можуть перевірити фінансову спроможність мандрівників: для поїздки до чотирьох днів потрібно щонайменше 300 злотих, а для довшого перебування — 75 злотих на кожен день. За відсутності необхідної суми у в’їзді можуть відмовити.