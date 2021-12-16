Провела майже дві доби на вулиці: на Сумщині надзвичайники дивом врятували стареньку

Щоб її знайти, довелося прочесати понад 7 тисяч квадратних метрів.
У Сумській області правоохоронці та кінологи з собаками знайшли стареньку, яку вважали зниклою безвісти. Вона майже два дні пробула на вулиці.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.
Як стало відомо, 15 грудня родичі жінки звернулися до рятувальників з проханням розшукати зниклу 84-річну жінку. Щоб знайти стареньку, надзвичайникам, поліцейським та волонтерам довелося прочесати понад 7 тисяч квадратних метрів.
“16 грудня бабусю 1937 року народження успішно знайшли. Після надання допомоги постраждалу доправили до медичного закладу у селі Пустовійтівка”, — розповіли в ДСНС України.
Чому бабуся пішла з дому і де вона була, зараз невідомо.
Нагадаємо, що у Херсонській області демонтували пам'ятник більшовику Фрунзе.
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