Провела майже дві доби на вулиці: на Сумщині надзвичайники дивом врятували стареньку

Провела майже дві доби на вулиці: на Сумщині надзвичайники дивом врятували стареньку

Щоб її знайти, довелося прочесати понад 7 тисяч квадратних метрів.

У Сумській області правоохоронці та кінологи з собаками знайшли стареньку, яку вважали зниклою безвісти. Вона майже два дні пробула на вулиці.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

Як стало відомо, 15 грудня родичі жінки звернулися до рятувальників з проханням розшукати зниклу 84-річну жінку. Щоб знайти стареньку, надзвичайникам, поліцейським та волонтерам довелося прочесати понад 7 тисяч квадратних метрів.

“16 грудня бабусю 1937 року народження успішно знайшли. Після надання допомоги постраждалу доправили до медичного закладу у селі Пустовійтівка”, — розповіли в ДСНС України.

Чому бабуся пішла з дому і де вона була, зараз невідомо.

Нагадаємо, що у Херсонській області демонтували пам'ятник більшовику Фрунзе.

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