Провела обряд: у Вінниці "ворожка" ошукала жінку на 5 мільйонів гривень

Провела обряд: у Вінниці "ворожка" ошукала жінку на 5 мільйонів гривень

Тепер зловмисниця відсидить у тюрмі 10 років.

У Вінниці винесли вирок "ворожці", яка ошукала жінку на понад 5 мільйонів гривень. Її засудили до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомили у Вінницькому міському суді.

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З’ясувалося, що шахрайка з потерпілою познайомилися біля одного із вінницьких салонів краси. Вона переконала жінку, що її сім'ю зурочили і вмовила провести ритуал з коштами та ювелірними виробами.

"Ворожка" поїхала разом із потерпілою додому. Жінка винесла з будинку гроші та золоті прикраси. Шахрайка забрала цінності та пішла проводити "обряд очищення". Назад не повернулася. Коли жінка зрозуміла, що її ошукали, звернулася до поліції.

Тепер зловмисниця має відшкодувати потерпілій матеріальну шкоду у розмірі понад 5 мільйонів гривень. А також заплатити 6 тисяч гривень на правову допомогу та 2 тисячі гривень на користь держави за проведення експертних досліджень та експертиз.

Обвинувачена свою провину не визнала.

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Нагадаємо, у Львові викрили 37-річну шахрайку, яка ошукала клієнта на 19 тисяч доларів.

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