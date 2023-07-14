Провела понад 250 днів в окупованому Криму: ще одна українська суддя отримала паспорт РФ

Арестова провела на півострові понад 250 днів, а свій візит пояснила необхідністю відвідувати батьків.
Суддя Донецького окружного адміністративного суду Людмила Арестова є громадянкою РФ. Паспорт Росії вона отримала на підставі так званого "договору при прийняття Криму до складу РФ".
Про це йдеться у розслідуванні "Схем".
Зазначається, що Арестова провела на півострові понад 250 днів, а свій візит пояснила необхідністю відвідувати батьків.
Суддя стала громадянкою РФ 5 квітня 2014 року, а паспорт отримала 21 березня 2014 року.
"Згадка про Арестову також є у базі даних російської медичної лабораторії "Гемотест", витік інформації з якої відбувся у 2022 році, через що російський суд оштрафував медзаклад на 60 тисяч рублів", - йдеться у повідомленні.
Ці записи свідчать про те, що Людмила Арестова при проходженні тесту на коронавірус вказувала дані російського паспорту.
Раніше Латвійський суд засудив до двох років умовно з випробувальним терміном чоловіка, який торік у травні напав на хлопця, на якому був накинутий прапор України.
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