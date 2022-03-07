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Провели денацифікацію: в Єрусалимі паб "Путін" перейменували на паб "Зеленський"

Провели денацифікацію: в Єрусалимі паб "Путін" перейменували на паб "Зеленський"

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Провели денацифікацію: в Єрусалимі паб "Путін" перейменували на паб "Зеленський"

Таким чином власники закладу висловили свою підтримку Україні та її президентові.

В Єрусалимі денацифікували місцевий паб під назвю "Путін".

Про це повідомив посол Ізраїлю в Україні Майкл Бродський.

Паб в Єрусалимі, який до нападу Росії на Україну мав назву Putin pub, змінив назву. Тепер заклад називається Zelenskiy pub.

Як починалася війна Росії проти України:

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