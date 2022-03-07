Провели денацифікацію: в Єрусалимі паб "Путін" перейменували на паб "Зеленський"

Таким чином власники закладу висловили свою підтримку Україні та її президентові.

В Єрусалимі денацифікували місцевий паб під назвю "Путін".

Про це повідомив посол Ізраїлю в Україні Майкл Бродський.

Паб в Єрусалимі, який до нападу Росії на Україну мав назву Putin pub, змінив назву. Тепер заклад називається Zelenskiy pub.

Pub “Putin” in Jerusalem has changed its name pic.twitter.com/DZUjrOz92B — Michael Brodsky (@michael_brodsk) March 7, 2022

Як починалася війна Росії проти України: