Провели медогляд "на око" і визнали придатними: у Станиці Луганській окупанти поставили на військовий облік усіх комунальників

У Станиці Луганській Луганської області російські окупанти поставили на військовий облік усіх чоловіків-комунальників.

Про ситуацію на фронті йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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Російські окупанти намагаються поповнювати свої втрати в живій силі та масово мобілізують чоловіків на тимчасово окупованих територіях.

"За наявною інформацією, у Станиці Луганській Луганської області, працівників комунальних служб примусово поставили на військовий облік за російським законодавством та провели так званий медогляд. За його результатами всі виявилися придатними до військової служби", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що ГУР Міноборони України оприлюднило запис перехопленої розмови військовослужбовця ЗС РФ, де він обговорює мобілізацію в Росії та скаржиться, що в порівнянні з ЗСУ російські вояки мають жалюгідне спорядження.

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін 21 вересня оголосив про проведення "часткової" мобілізації. Йшлося про мобілізацію 300 тисяч осіб, але в Указі засекретили один із пунктів, де було вказано, що мобілізації підлягає мільйон осіб. Російські чоловіки почали тікати з країни. За інформацією ЗМІ, з Росії виїхали близько 700 тисяч осіб.

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