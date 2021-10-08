"Провели віртуозну операцію": у Дніпрі врятували породіллю з коронавірусом та новонароджену дитину

"Провели віртуозну операцію": у Дніпрі врятували породіллю з коронавірусом та новонароджену дитину

В результаті кесаревого розтину на світ з'явився хлопчик вагою 3,5 кг.

У лікарні Мечникова медики врятували 40-річну багатодітну маму з коронавірусом та її малюка. Жінка потрапила до лікарні у важкому стані, тож медики вирішили зробити кесарів розтин і врятувати життя малюка.

Про це розповів директор лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.

За його словами, 40-річна Тетяна на останньому тижні вагітності дізналася про те, що у неї коронавірус.

"Вагітність у неї минала гладко, але на останньому тижні COVID-19 і пневмонія поламали всі плани. З однієї лікарні до іншої, потім в Мечникова. Сьогодні побачила перед собою операційний стіл і 6 медиків, які схилилися, щоб зберегти її життя і новонародженої дитини. Кілька десятків хвилин, і лікарі Мечникова провели віртуозну операцію. Усі щасливі", - написав Риженко.

В результаті кесаревого розтину на світ з'явився хлопчик вагою 3,5 кг і 51 см зросту.



Вдома на жінку чекає чоловік і двоє хлопчиків - 13 і 14 років.

Нагадаємо, що у ковід-відділенні Мечникова перебувають три родини, які потрапили у лікарню з важкими формами коронавірусу. Усі важко хворі пацієнти - невакциновані.

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