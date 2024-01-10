Провідна світова методика регенеративної медицини: хірурги успішно вживили стовбурові клітини дітям (фото)

Втручання із вживленням стовбурових клітин — це одна із провідних світових методик регенеративної медицини. І нещодавно її було вперше застосовано і у лікарні Львова.

Рідкісні операції зі вживлення стовбурових клітин трьом дітям, які мали порушення рухливості кінцівок, успішно здійснили у Львові.

Про це повідомило Перше медичне об’єднання Львова. ​​

Італійський хірург Роберто Брамбілла спільно із ортопед-травматологами дитячої Лікарні Святого Миколая зробив, зокрема, таку операцію 17-річній Божені зі Львівщини.

Унікальна операція у Львові Фото: Перше медичне об’єднання Львова

Дівчинка народилася зі зрощенням променевої та ліктьової кісток, через що долоня її лівої руки була обернена до переду. Це перешкоджало дівчині бути самостійною у побуті.

Унікальна операція у Львові Фото: Перше медичне об’єднання Львова

Рік тому клікарі скорегували патологію, тож тепер треба було відновити повну активність руки дівчини. Аби пришвидшити одужання Божени, Роберто Брамбілла запропонував застосувати новий метод — вживлення стовбурових клітин у ділянку, яка потребує відновлення.

Унікальна операція у Львові Фото: Перше медичне об’єднання Львова

Операцію здійснили у декілька етапів.

"Спершу методом ліпосакції хірурги забрали зі стегнової ділянки пацієнтки жирову тканину та відділили від неї так звані мезенхімальні стовбурові клітини. Потім — вживили їх у раніше прооперовану ділянку руки.

Унікальна операція у Львові Фото: Перше медичне об’єднання Львова

Стовбурові клітини ефективні у таких випадках, адже мають здатність трансформуватися у будь-який інший тип клітин, що в свою чергу пришвидшує процес відновлення тканин", – йдеться у повідомленні.

Інші два втручання лікарі виконали дітям із післяопіковою та травматологічною патологіями. Ці маленькі пацієнти теж із нетерпінням чекають на швидше покращення рухливості кінцівок.

До слова, регенеративна медицина — один із найсучасніших у світі напрямків лікування глибоких ран та пошкоджених тканин, позаяк дозволяє їх відновлювати без особливо складних хірургічних втручань.

Нагадаємо, в Києві провели унікальну операцію з пересадки печінки з одномоментною корекцією вади серця. Втручання вирішили об'єднати, щоб не нашкодити пацієнтці.

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