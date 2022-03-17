Провідний український дитячий кардіоцентр переїхав до Львова – Козицький

Філія Київського Центру дитячої кардіології і кардіохірургії під час війни з росією працюватиме у Львові.

Про переїзд філії Центру до Львова повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Фахівці Центру тимчасово працюватимуть на базі Львівського обласного кардіоцентру на вулиці Кульпарківській, 35.

«Тут облаштували приміщення для проведення консультацій, операцій, реанімації та післяопераційного періоду маленьких пацієнтів», - розповів очільник ОВА.

Усе необхідне обладнання та розхідні матеріали вже доставлено з Києва до Львова. Початок проведення операцій заплановано на наступний тиждень. Наразі ж лікарі оглядають та консультують маленьких пацієнтів.

«Після нашої перемоги київські спеціалісти повернуться на свої робочі місця у столиці. А ми будемо думати над тим, щоб філія цього закладу й надалі працювала у Львові», - додав Козицький.

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