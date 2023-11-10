"Провів" до околиць Києва 128 одиниць техніки окупантів: СБУ викрила агента ФСБ

Його засудили до 15 років ув'язнення.

Служба безпеки України викрила зрадника, який "провів" до околиць Києва понад 120 одиниць техніки окупантів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Як стало відомо, у перші дні повномасштабної війни затриманий "провів" на власному авто із Сумської області до околиць Києва 128 одиниць військової техніки окупантів. Серед неї – танки, бронетранспортери та самохідні артилерійські установки.

"Ця бойова техніка входила до складу передових підрозділів окупаційних угруповань РФ, які отримали завдання штурмувати столицю нашої держави з північно-східного напрямку", - вказано у повідомленні.

Водночас сам зрадник повернувся на Сумщину, де продовжив працювати на ФСБ навіть після звільнення регіону.

СБУ викрила агента ФСБ

"Контррозвідники СБУ затримали зловмисника у результаті спецоперації у серпні 2022 року. У затриманого було вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з ФСБ", - вказано у повідомленні.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився місцевий житель, якого російська спецслужба завербувала напередодні повномасштабного вторгнення РФ. Серед основних його завдань було забезпечення "навігації" військових колон агресора по найкоротших шляхах до Києва.

СБУ викрила агента ФСБ

Додамо, що напередодні в Києві правоохоронці викрили консулку України, яка “допомагала” нелегалам з “терористично ризикових” країн Азії переїхати до ЄС. Нелегали переправлялися у європейські держави транзитом через Україну.

Читайте також: