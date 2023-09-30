Проводив богослужіння за полеглих воїнів: на Волині московський патріархат покарав священника

Протоієрею УПЦ МП Маріє-Магдалинінського храму Луцьку Олександру Колбі тимчасово заборонили проводити священнослужіння.

Заборону про видав митрополит Волинський і Луцький Нафанаїл, учора, 29 вересня.

У документі йдеться про заборону без права причастя Святих Христових Таїн до повного покаяння. Також без дозволу керівника єпархією забороняється перехід в іншу єпархію.

Зазначається, що відповідне покарання протоієрей Олександр Колб отримав через те, що 4 вересня взяв участь у богослужінні екзарха Вселенського Патріарха єпископа Команського Михаїла, де також був присутній один із священників ПЦУ.

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"Особисто я вірю, що з Божою допомогою, поволі скресне крига взаємної недовіри та протистояння в житті православних в Україні. Ми ж радо чекаємо й інших кліриків УПЦ для спільного служіння та молитви, як першого кроку в напрямку умиротворення церковного життя. Чекаємо, з повагою та любовʼю, як на братів у Христі та вільних дітей Божих", – сказав єпископ Команський.

Конфлікти навколо МП

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