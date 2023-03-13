Проводив "виховну бесіду": за побиття солдата командиру з Житомира загрожує в'язниця (відео)

Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактом побиття командиром взводу однієї з військових частин на Житомирщині підлеглого солдата. Чоловіку загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.

Молодший лейтенант, який опинився у центрі скандалу, пояснив, що таким чином проводив "виховну бесіду" із застосуванням ударів руками і ногами, повідомили в ДБР.

За його словами, солдат начебто перебував у стані алкогольного сп'яніння.

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Правопорушення наразі кваліфікують як перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинені в умовах воєнного стану - ч. 5 ст. 426-1 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Нагадаємо, у Житомирі молодший лейтенант побив строковика, але згодом записав відео, на якому перепросив за інцидент. У військовому командуванні заявили про початок службового розслідування. Учасників інциденту тимчасово відсторонили від виконання службових обов'язків.

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