"Проводьте в себе в міністерстві": у Мережі батьки скаржаться на навчання у школах

"Проводьте в себе в міністерстві": у Мережі батьки скаржаться на навчання у школах

Батьки обурені пожежними навчаннями у школах, які проводить адміністрація.

В школах України періодично проводять навчання з протипожежної безпеки, які передбачають евакуацію школярів із навчального закладу за певний проміжок часу. Ці навчання викликали шквал обурення серед батьків школярів.

Про такі скарги розповів у Мережі освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

"Найбільш феєричний допис минулих днів: "Чому ваше МНС заважає урокам у школі і проводить тренування евакуації на випадок пожежі чи чогось там ще? Хай у себе в управлінні такі тренування проводить!", - процитував одного з батьків омбудсмен.

Він додав, що зазвичай навчання проводить не міністерство надзвичайних ситуацій, а адміністрація школи.

"Керівництво школи усвідомлює, що життя - то найбільша цінність, і дбає про те, щоб у разі надзвичайної ситуації діти і вчителі не лише знали, що робити, але й мали навички таких дій. Але людина замість подяки школі за відповідальну роботу і реальне піклування про безпеку - отаке...Дивні люди", - написав Сергій Горбачов.

Учнів евакуювали зі школи / "Варта 1"

Пожежні навчання у школах викликали жваве обговорення серед батьків школярів:

Типово, на жаль. Пам'ятаю, коли пожежні навчання проводили в часі денного сну в садочку, саме щоб потренувати вихователів піднімати і виводити сонних дітей, так одна вихователька "героїчно" свою групу не будила і не виводила і батьки ще їй вдячні були.

Скажіть, яка з них користь, коли на навчанні одні умови, а щоденно спостерігаються інші. В школі, де щоденно 1500 людей, відкриті лише одні вхідні двері. Хоча є інші. Діти у випадку екстреної евакуації просто подавлять один одного.

Була ситуація вже давно, розпилили чи газовий балончик, чи що інше, дітей виводили... Куди вести всім відомо, але все одно був відчинений один вхід, вчителі молодших класів просто за руки витягували дітей з натовпу, щоб їх не затоптали.

Автора того допису мало б перевірити МВС, так як особа робить заклики проти забезпечення безпеки учнів.

А якщо завтра війна...? Якщо у школі прозвучить сигнал не навчальної, а справжньої тривоги? Що робитимуть наші діти? Те саме що і неодноразово на відрепетованих “евакуаціях”, про які відомо заздалегідь усім вчителям та учням? За реальної евакуації багато може піти не за планом...

Далі в коментарях виявилося, що деякі батьки й не знають про часті "мінування", хвиля яких останнім часом прокотилася Україною, тож сприймають їх за "пожежні навчання від МНС" і дратуються, адже у цих випадках після евакуації загалом старші учні йдуть додому самі, а до батьків молодших телефонують вчителі і просять забрати.

Нагадаємо, що батьки українських школярів обговорюють температуру у класах. Чимало з них жаліються, що їхні діти навчаються у холодних приміщеннях.

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