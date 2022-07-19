Проводять обшуки і перепис населення: в Мелітополі окупанти готуються до "референдуму"

Росіяни перекривають мікрорайони на в'їзд і на виїзд. Крім того, вони ходять по квартирах і по будинках, проводячи "тотальний" перепис населення.

Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Більше того - цей перепис супроводжується обшуками, якщо з'ясовується, що хтось з родичів, рідних чи близьких має причетність до ЗСУ або були учасниками АТО", - розповів міський голова.

За його словами, окупанти "записують" інформацію про кількість дітей, нерухомісь тощо.

Окупанти також займають вільні у місті квартири, наголосив Федоров. "Якщо там поселені якість родичі без документів, то дають годину на вивезення речей. Репресії продовжуються. Ситуація у мешканців, які залишилися на тимчасово окупованих територіях, критична", - зауважив мер окупованого міста.

Як повідомлялося, що в окупованому Скадовську росіяни тиснуть на вчителів та хочуть ввести російські програми.

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