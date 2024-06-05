Проводять штурмові дії та намагаються наступати: Сирський розповів про ситуацію на гарячих ділянках фронта

У Вовчанську основна задача українських військових - стримати ворога, завдати йому максимальних втрат та поступово просуватись вперед.

Російські окупанти продовжують проведення наступальних дій, зокрема - на Харківському та Куп’янську напрямках. Штурмують військові злочинці РФ наші позиції у Вовчанську та на підступах до Часового Яру.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, окупанти продовжують проведення наступальних дій. Основні зусилля зосереджують на Курахівському, Покровському, Купʼянському та Харківському напрямках.

Окрім того, проводить активні штурмові дії у Вовчанську та на підступах до Часового Яру з метою оволодіння та взяття під контроль цих двох населених пунктів.

“На інших напрямках ворог проводить наступальні дії з метою розтягування лінії активного фронту, сковування наших військ та недопущення перекидання їх на інші ділянки ведення бойових дій. В цілому ситуація залишається складною внаслідок високої інтенсивності бойових дій та широкого використання противником бронетехніки, застосування значної кількості керованих авіаційних бомб. На Харківському напрямку ворог концентрує свої головні зусилля та намагається просуватися в бік Глибоке - Липці, але зазнає значних втрат та не має успіху”, - розповів Сирський.

Крім того, у Вовчанську основна задача українських військових - стримати ворога, завдати йому максимальних втрат та поступово просуватись вперед для звільнення наших територій.

“Складна ситуація в районі Купʼянська. Противник намагається прорвати оборону наших військ з двох напрямків. Тривають жорсткі бої. Наше завдання зупинити ворога і примусити перейти його до оборони. Моя задача забезпечити цей напрямок достатньою кількістю боєприпасів та боєздатними резервами, що дозволить значно зміцнити оборону. Попри всю складність ситуації, у нас є шанси змінити обстановку на нашу користь. І сили оборони роблять для цього все можливе”, - підкреслив главком ЗСУ.

Нагадаємо, що РФ переміщує на кордон з Харківщиною нові підрозділи.

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