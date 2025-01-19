Проводжав мамину подругу і лишився на ніч: на Харківщині розшукали 13-річного підлітка

Хлопець проводжав мамину 28-річну подругу і залишився у неї на ніч.
Вночі 18 січня жителька Ізюмського району Харківської області повідомила про зникнення свого 13-річного сина.
Про це передає поліція Харківської області.
Жінка розповіла, що в неї в гостях перебувала 28-річна подруга. За деякий час гостя зібралася йти додому, хлопець пішов її проводжати та додому не повернувся, на зв'язок не виходив.
Працівники поліції знайшли розшукуваного вдома у подруги матері. Він попросився заночувати. Хлопця повернули батькам. Поліцейські провели з родиною профілактичну бесіду. Чому мати і її подруга самостійно не порозумілися між собою щодо місцезнаходження хлопця, не уточнюється.
Раніше повідомлялося, що на Полтавщині у підлітка в руках вибухнула невідома речовина.
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