Проводжав мамину подругу і лишився на ніч: на Харківщині розшукали 13-річного підлітка

Хлопець проводжав мамину 28-річну подругу і залишився у неї на ніч.

Вночі 18 січня жителька Ізюмського району Харківської області повідомила про зникнення свого 13-річного сина.

Про це передає поліція Харківської області.

Жінка розповіла, що в неї в гостях перебувала 28-річна подруга. За деякий час гостя зібралася йти додому, хлопець пішов її проводжати та додому не повернувся, на зв'язок не виходив.

Працівники поліції знайшли розшукуваного вдома у подруги матері. Він попросився заночувати. Хлопця повернули батькам. Поліцейські провели з родиною профілактичну бесіду. Чому мати і її подруга самостійно не порозумілися між собою щодо місцезнаходження хлопця, не уточнюється.

Раніше повідомлялося, що на Полтавщині у підлітка в руках вибухнула невідома речовина.

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