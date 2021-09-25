Провокація РФ у Чорному морі та звільнення фіндиректорки Huawei. П'ять новин, які ви могли проспати

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
П'ять новин, які ви могли проспати:
- Літаки-розвідники Російської Федерації типу Су-24МР та Іл-20 вторглися в зону військових навчань України в акваторії Чорного моря. Читати далі –>
- Замах на життя першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра здійснив професіонал, заявили в МВС. Читати далі –>
- Фінансову директорку Huawei Мен Ваньчжоу, яку три роки тому затримали у Канаді за підозрою у шахрайстві та порушенні санкцій США проти Ірану, звільнили з-під домашнього арешту. Читати далі –>
- Китай звільнив з-під варти звинувачених у шпигунстві канадців Майкла Спавора і Майкла Ковригу, затриманих три роки тому на тлі арешту фінансової директорки Huawei Мен Ваньчжоу. Читати далі –>
- Католицька церква вибачилася перед корінними народами Канади за сторіччя зловживань у школах-інтернатах, створених урядом для залучення дітей до суспільства. Читати далі –>