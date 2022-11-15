"Провокація": в Міноборони РФ прокоментували падіння російської ракети на територію Польщі

У Міноборони РФ заперечують, що їхні ракети потрапили на територію Польщі.

У Міністерстві оборони Російської Федерації відхрестилися від того, що їхні ракети впали на територію країни НАТО - Польщу.

Офіційне повідомлення оприлюднили у Мережі.

"Заяви польських з ЗМІ та офіційних осіб про нібито падіння "російських" ракет у районі населеного пункту Пшеводув є навмисною провокацією з метою ескалації обстановки.

Жодних ударів по цілях поблизу українсько-польського державного кордону російськими засобами ураження не було;

Опубліковані за гарячими слідами польськими ЗМІ з місця події у населеному пункті Пшеводув уламки не мають жодного відношення до російських засобів ураження", - йдеться в повідомленні Міноборони.

Нагадаємо, що сьогодні, 15 листопада, під час масованої ракетної атаки РФ території України, вибухи пролунали у прикордонному селі у Польщі - Пшеводуві. В результаті загинули двоє людей, а руйнувань зазнало місцеве фекрмерське господарство. У Польщі через цю подію скликали радбез.

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